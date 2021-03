Parma-Inter 1-2, la moviola: Barella-Man non è rigore. Un solo giallo per Darmian

Serata tutto sommato tranquilla per l'arbitro Pasqua nel successo dell'Inter sul Parma. Al 6' contatto Barella-Man nell'area di rigore nerazzurra, ma è il calciatore del Parma a calciare la gamba del centrocampista dell'Inter. Pasqua è vicino all'azione e giudica bene il contatto, giusto non dare rigore. Per il resto decisioni che appaiono corrette per il metro di giudizio utilizzato nell'arco dei 90', con un solo cartellino giallo sventolato nei confronti di Darmian nei minuti di recupero del secondo tempo.