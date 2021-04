Parma, Kalma: "La retrocessione non è così grave, a livello economico, con il paracadute"

Al fianco di Krause e Ribalta, si è presentato oggi anche il managing director corporate, Jaap Kalma. Queste le parole dell'ex dirigente del Milan sulla probabile retrocessione del club dopo questa annata disastrosa: "La retrocessione non è così grave il primo anno con il paracadute, se si dovesse retrocedere. Se succedesse, io sono qui da 29 giorni e non ho avuto ancora il modo di impostare le cose per il futuro. Nel breve non ci sono tantissime possibilità, si possono fare le cose in modi diversi. Puoi coinvolgere meglio i tifosi, cercheremo di ottimizzare il tutto. In breve tempo non possiamo rifare tutto, non possiamo stravolgere tutta la struttura perché ci sono contratti commerciali. I margini ci sono, aspettiamo".

