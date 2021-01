Parma, Karamoh torna in gruppo ma dietro resta l'emergenza: out cinque difensori

A poche ore dalla sfida di ieri sera contro la Lazio, nuova seduta di allenamento per il Parma di mister D'Aversa, che con i crociati scesi in campo in Coppa Italia ha svolto una seduta defaticante. Il resto del gruppo ha, invece, svolto esercizi di riscaldamento seguiti da tecnica applicata e da un lavoro tattico, concludendo l'allenamento con una sessione di tiri in porta. Si rivede Yann Karamoh, che torna a lavorare con i compagni in gruppo. Botond Balogh, Yordan Osorio e Vincent Laurini proseguono con il lavoro differenziato, mentre Bruno Alves e Lautaro Valenti hanno svolto terapie.