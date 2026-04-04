Live TMW Parma, Valenti: "Perso due punti dopo una grande prestazione"

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22.48 - Tra pochi minuti il difensore gialloblu Lautaro Valenti interverrà in conferenza dalla sala stampa dello Stadio Olimpico. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB

23.45 - É iniziata la conferenza stampa di Lautaro Valenti.

Da difensore si fa più difficoltà a marcare un falso nueve?

“Sì, ma noi giochiamo a cinque e gioco a sinistra. È più facile per me. Circati si abbassa tanto da centrale, deve lavorare di più. Ma abbiamo centrocampisti che fanno un grande lavoro”.

Il pareggio è giusto?

“Abbiamo perso due punti dopo una grande prestazione come squadra. Partita contratta, ma ci sta il punto, è importante per la nostra salvezza. Dobbiamo continuare a lavorare”.

23.46 - É terminata la conferenza stampa di Lautaro Valenti.