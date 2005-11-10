Ufficiale Chiesa lascia il Parma e approda in Serie D: è un nuovo giocatore del Lentigione

Il Parma ha ceduto Riccardo Chiesa: il difensore classe 2008 si è trasferito al Lentigione, società che milita in Serie D.

Il Parma ha ceduto Riccardo Chiesa al Lentigione. Il difensore 18enne vivrà dunque la sua prima esperienza in una prima squadra e lo farà nel campionato di Serie D, lasciando così per il momento il mondo dei professionisti. Una scelta quella dei ducali dettata dal fatto che probabilmente Cuesta non lo considerava ancora pronto per un palcoscenico prestigioso come la Serie A.

Il comunicato del Lentigione

"Benvenuto, Riccardo Chiesa! Classe 2008 e jolly difensivo, Chiesa può ricoprire più ruoli: ha esperienza infatti sia come centrale, braccetto e laterale. Forte nel gioco aereo e nei duelli fisici, Riccardo andrà a rinforzare la retroguardia di mister Pedrelli".