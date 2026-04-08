Inter, per Pavard il futuro è tutto da scrivere. L'OM non lo riscatterà a prescindere dalla classifica

Il futuro di Benjamin Pavard non sarà a Marsiglia. La scorsa estate il difensore è passato dall'Inter all'OM, allora allenato da De Zerbi, in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni di euro. Una cifra che poteva anche essere negoziata al ribasso se non fosse che - stando a quanto risulta a RMC Sport - il futuro del giocatore non sarà più all'OM.

Il mancato riscatto è praticamente certo

Secondo quanto riportato dall'emittente, il futuro del difensore della nazionale francese appare ormai segnato: il giocatore lascerà il Marsiglia per giocare altrove, a prescindere da un eventuale piazzamento della squadra tra le prime tre in classifica. A pesare sulla sua cessione sarebbero state le prestazioni deludenti e alcuni atteggiamenti che lo hanno reso uno dei principali bersagli delle tensioni e della disillusione della tifoseria, soprattutto a causa di un rendimento considerato ampiamente al di sotto delle aspettative iniziali.

Stagione poco convincente a Marsiglia

Come detto, la stagione 2025/2026 di Benjamin Pavard è stata altalenante e non del tutto convincente. Dopo l’esperienza all’Inter, il difensore francese è arrivato in prestito all’Olympique Marsiglia con opzione di riscatto intorno ai 15 milioni di euro, cercando un ritorno in Ligue 1 vicino alla famiglia. Ha collezionato 22 presenze in campionato (per oltre 1.500 minuti giocati), segnando 1 gol e fornendo 2 assist.