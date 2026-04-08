Inter, il futuro di Pavard è un rebus: ballano 15 milioni, gli scenari con il Marsiglia

Mancano sette partite, più almeno una in Coppa Italia (c'è il ritorno della semifinale con il Como, 0-0 all'andata al Sinigaglia) e poi la stagione dell'Inter volgerà al termine. C'è da pensare già al futuro insomma ed in casa nerazzurra si pensa anche alle mosse da fare sul mercato nella prossima estate. Nella quale si respira aria di cambiamento in ogni reparto.

Ci si concentra molto a pensare a cosa farà chi è già in rosa con Chivu, ma non va dimenticato che l'Inter ha giocatori in prestito il cui futuro è ancora tutto da scrivere. Fra di essi c'è Benjamin Pavard, approdato al Marsiglia in prestito con diritto di riscatto. Come riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola però, il difensore non ha pienamente convinto, per cui bisognerà capire quali saranno le intenzioni del club transalpino da qui alla fine dell'annata.

Quelle dell’Inter sono abbastanza chiare: il quotidiano scrive che la dirigenza non pensa che ci possa essere una sua seconda fase a Milano, con Chivu che sarebbe allineato a questo pensiero. L'Inter ha provato in ogni modo a inserire l'obbligo di riscatto nell'affare, ma alla fine si è accontentata del diritto, fissato a 15 milioni di euro. Una cifra che poi l'Inter ha già in mente di investire sul cartellino di Akanji. Non è escluso che i francesi possano chiedere uno sconto. Al di là del rendimento altalenante infatti, Pavard è quasi sempre titolare in Francia.