Pazza idea Salah per la Roma? Diamanti: "Non credo rientrerà mai in Italia"

Mohamed Salah ha annunciato l'addio al Liverpool a fine stagione ed è già partita la caccia per aggiudicarselo. Tanti saranno i club che proveranno a prendere informazioni, ma nelle scorse ore è circolata anche l'ipotesi di un clamoroso ritorno in Italia, dove la Roma lo riaccoglierebbe a braccia aperte (ma resta importante l'ostacolo dello stipendio da 12 milioni l'anno).

Parlando a Gianlucadimarzio.com l'ex centrocampista Alessandro Diamanti, che ha condiviso sei mesi alla Fiorentina con l'egiziano, ha commentato la possibilità di un suo rientro in Serie A: "Non credo proprio che torni in Serie A, secondo me non rientrerà mai in Italia, troverà certamente una soluzione per continuare ad alti livelli all’estero oppure andrà a godersi la vita per finire la carriera in serenità, senza pressioni".

Poi sulla prossima meta che potrebbe scegliere per proseguire la sua carriera, ha aggiunto: "Sinceramente non saprei rispondere, mi baso su mie sensazioni. Non l’ho più sentito, lo ricordo con grande affetto, se dovessi vederlo in giro sicuramente berremo un bicchiere insieme".

"Era arrivato dalla Premier League e sapevamo fosse forte, ma in allenamento ne abbiamo inizialmente dubitato perché, sebbene già velocissimo, non era tecnicamente devastante come adesso" - ha ricordato - ". Una volta in condizione ha dimostrato di essere di un'altra categoria, con una velocità clamorosa. Di gol, però, ne sbagliava tanti, era più bravo a creare occasioni. È stato un piacere giocare con lui: essendo io un fantasista lo cercavo nello spazio e lui aveva un motorino, quindi era facile da trovare. Un ragazzo incredibile, del quale conservo un grandissimo ricordo sinceramente".