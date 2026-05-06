Spunta una clamorosa pretendente per Salah? In Egitto danno l'esterno in orbita Real Madrid
L’avventura di Mohamed Salah con la maglia del Liverpool si avvicina ai titoli di coda, ma il futuro dell’attaccante egiziano potrebbe riservare un nuovo capitolo di altissimo profilo.
Dopo nove stagioni vissute da protagonista ad Anfield, infatti, l'esterno classe '92 ha deciso di voltare pagina e e fine stagione saluterà i Reds. A 33 anni, Salah non è più al centro del sistema come in passato. Con l’arrivo in panchina di Arne Slot, il suo ruolo si è progressivamente ridimensionato, lasciando spazio a nuove soluzioni offensive. Nonostante ciò, il giocatore ad attirare l’interesse dei grandi club europei.
Secondo quanto riportato dal portale egiziano Mwatan News, l’obiettivo del giocatore è quello di restare in Europa. Una volontà che alimenta le voci su un possibile trasferimento al Real Madrid, da tempo alla ricerca di profili di caratura internazionale per rinforzare il proprio reparto offensivo. Il club spagnolo, sempre secondo le indiscrezioni, sarebbe attualmente in pole position nella corsa alla firma dell’egiziano.
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