Tutti pazzi per Daniel Banjaqui: anche l'Inter sul terzino portoghese ma il Benfica spara alto

In casa Benfica sta emergendo l'ennesimo talento portoghese pronto a infiammare le prossime sessioni di mercato. Si tratta di Daniel Banjaqui, terzino desto classe 2008 che in stagione ha messo finora a referto tre presenze, tra cui quella a San Siro in Europa League contro il Milan. Tante sono baste per far sì che diversi club ci mettessero i loro occhi.

Folta concorrenza, c'è anche l'Inter

Secondo quanto riportato dal portale portoghese O Jogo, la lista delle pretendenti per il giocatore sta crescendo giorno dopo giorno. Newcastle e Manchester United sono tra i quattro club che stanno prendendo l'iniziativa sulla questione e hanno già 'raccolto informazioni' riguardo a un possibile accordo. Le due inglesi sarebbero in prima fila insieme a Barcellona e Inter. I nerazzurri, in particolare, hanno potuto ammirarlo all'opera contro la Primavera la scorsa stagione in Youth League.

Il Benfica spara alto

Il Benfica sarebbe pronto ad aprire una trattativa per una cifra tra i 35 e i 40 milioni di euro, anche se al momento non è stata stabilita una valutazione definitiva. Molto dipenderà dai progressi del giovane, sul cui potenziale il club portoghese nutre grande fiducia, convinto che possa continuare a migliorare rapidamente sotto la guida di Marco Silva. Una crescita ulteriore potrebbe spingere la società a rivedere le proprie richieste, arrivando a pretendere oltre 50 milioni di euro per lasciarlo partire. Il giocatore è attualmente legato al Benfica fino al 2031, grazie al rinnovo firmato ad aprile, che prevede una clausola rescissoria da 80 milioni di euro.