Dalla Germania: Roma e Juventus seguono il talento del Benfica Daniel Banjaqui

La Roma guarda al futuro e avrebbe inserito tra i profili da seguire Daniel Banjaqui, terzino destro classe 2008 del Benfica. Secondo quanto riportato dal portale tedesco Transfersfeed, sul diciottenne ci sarebbero diversi club europei e, tra le società italiane, anche la Juventus. Al momento non sarebbe stata avviata alcuna trattativa concreta, ma alcuni intermediari avrebbero già iniziato a raccogliere informazioni sulla situazione del giovane calciatore.

Banjaqui, clausola da 45 milioni: il Benfica può trattare a 35

Il Benfica si è comunque tutelato legando Banjaqui con un contratto valido fino al 2031. Nell'accordo sarebbe presente una clausola rescissoria da 45 milioni di euro, cifra che testimonia quanto il club portoghese consideri importante il suo talento. Per arrivare al giocatore, però, potrebbe non essere necessario raggiungere quella somma: il Benfica sarebbe infatti disposto a iniziare a discutere un'eventuale cessione davanti a una proposta vicina ai 35 milioni di euro. Roma e Juventus, per ora, restano alla finestra.