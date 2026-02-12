Il Benfica pronto a blindare Daniel Banjaqui: rinnovo fino al 2031 e clausola da 80 milioni

Il Benfica continua a investire sui giovani talenti: dopo i promettenti esordi del 17enne attaccante Anisio Cabral, anche Daniel Banjaqui si sta facendo notare. Terzino destro classe 2009, vincitore della Coppa del Mondo U17, Banjaqui ha già collezionato tre presenze con la prima squadra delle Águias, dimostrando sicurezza e personalità in campo.

Secondo A Bola, il club di Lisbona ha deciso di blindarlo con un nuovo contratto. Dopo un primo approccio in estate e un secondo intorno alla Coppa del Mondo U17, l’accordo sta finalmente per concretizzarsi: Banjaqui firmerà fino a giugno 2031. La clausola rescissoria, fino ad oggi fissata a 30 milioni di euro, passerà a 80 milioni, a conferma della fiducia del club nel giovane talento.

Banjaqui si aggiunge così a una lista sempre più numerosa di giovani emergenti che stanno trovando spazio in prima squadra, segno della crescita del vivaio portoghese e della capacità del club di trasformare promettenti prospetti in risorse di livello internazionale.