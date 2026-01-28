Un talento al giorno, Daniel Banjaqui: Mourinho si gode l'ennesima gemma lusitana

Daniel Banjaqui, nato il 24 marzo 2008 a Lisbona, è un giovane difensore portoghese di origini guineane (fratello minore di un calciatore della nazionale della Guinea-Bissau) che si è formato nel vivaio del Benfica dopo un inizio nelle giovanili del Real SC. Entrato nell'accademia delle Águias nel 2018, ha percorso rapidamente le varie categorie Under, emergendo come uno dei talenti più promettenti del club grazie alla sua crescita costante e alle prestazioni nelle nazionali giovanili portoghesi, inclusa la vittoria del Mondiale Under-17. Alto circa 1,84 m e destro naturale, gioca principalmente come terzino destro, ruolo in cui ha dimostrato di essere un prospetto di alto livello, attirando già l'interesse di club europei importanti come il Barcellona.

Proprio in questa stagione, a soli 17 anni, Banjaqui ha compiuto il passaggio al professionismo con il Benfica B (e sporadiche apparizioni con la prima squadra o l'Under-19/23), debuttando come senior contro l'Estrela Amadora, sotto la guida di José Mourinho, che ha espresso pubblicamente la volontà di blindarlo e proteggerlo da eventuali partenze premature. Alla luce del suo potenziale è considerato come uno dei terzini destri più interessanti della sua generazione in Europa.

Nome: Daniel Banjaqui

Nato il: 24 marzo 2008

Nazionalità: portoghese

Ruolo: terzino destro

Squadra: Benfica

Assomiglia a: Hector Bellerin

