Pedro: "Sono davvero felice di giocare per la Roma. Il derby qui è qualcosa di incredibile"

vedi letture

L'attaccante della Roma Pedro ha parlato in un'intervista al profilo AS Roma Esports, come riportato dai colleghi di Vocegiallorossa.it: "Sono veramente felice di essere arrivato qui e di giocare con la maglia della Roma, è il primo anno ma è difficile perché quando giochi senza tifosi le emozioni non sono le stesse. Il prossimo derby contro la Lazio? È incredibile qui per i tifosi, per la gente che viene a supportare la squadra a Trigoria, è veramente incredibile. Ho giocato altri derby, sono delle partite sentite e sono molto belle da giocare. Spero di vincere questo nuovo derby contro la Lazio".