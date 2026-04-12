Pellegatti su Leao: "I grandi cavalli da corsa, se non sono in condizione, vanno mandati al prato"

Intervenuto al suo canale YouTube, il giornalista Carlo Pellegatti ha analizzato la deludente prestazione dei rossoneri contro l'Udinese, soffermandosi in particolare sulla bocciatura - l'ennesima - del portoghese Rafa Leao. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

"Contro l'Udinese sono emersi nel tanto desiderato 4-3-3 tutti i problemi della squadra. Chiaro che insistere su Leao centrale, dobbiamo ammetterlo, è stato un errore: Rafa non può giocare punta. O Leao gioca in un 4-3-3 laterale, e anche stavolta abbiamo visto le sue condizioni che non lo aiutano a tornare il giocatore che noi conosciamo...

La partita contro l'Udinese rappresenta il punto più basso di Leao, che ha avuto qualche problema di salute, ma ha voluto giocare lo stesso. Nei cinque/sei 1vs1 del secondo tempo sulla fascia, Rafa ha dimostrato però che o per questioni fisiche o per questioni mentali, o per questioni di morale, non è un cavallo da corsa adesso. Purtroppo è così, anche i grandi cavalli da corsa quando non sono in condizione vanno mandati al prato. Non c'è niente da fare".