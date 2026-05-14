Pellegatti sul Milan: "Compattezza? Ma non prendeteci in giro... Dentro il club guerriglie civili"

Intervenuto sul suo canale YouTube, lo storico giornalista filorossonero Carlo Pellegatti ha commentato la notizia riguardante la presunta lite che ha portato alla conclusione del rapporto tra Zlatan Ibrahimovic e Massimiliano Allegri in casa Milan. Queste le sue dichiarazioni in merito:

"Compattezza, ci hanno fatto parlare di compattezza. Continuano a insistere sulla compattezza... Non ci ho mai creduto perché vivo di Milan, cerco di avere le informazioni. È una cosa che ho sempre escluso, la compattezza. Vi ho sempre detto di questi conflitti interni, di queste guerriglie civili, parlando sempre di conflitti, di discussioni, di invidie e infatti ne abbiamo risentito sul piano dei risultati. Ma veniamo all'attualità.

Il Milan fra 3/4 giorni, neanche questo sappiamo, giocherà la partita più importante, pensavo fosse quella con l'Atalanta, invece lo è questa col Genoa, per capire quale sarà il futuro del Milan. E la partita va preparata con concentrazione, attenzione, unione. Quando non riesce l'allenatore devono intervenire i dirigenti. Ma quali?".