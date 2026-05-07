Pellegrino: "In ritiro litigammo per l'asta del Fantacalcio. Sono costato tantissimo"

Mateo Pellegrino è uno dei giocatori più rappresentativi del Parma. L'attaccante crociato è molto ambito anche dai fantallenatori e così ha risposto alle domande della redazione di Fantacalcio, spiegando quanto è stato importante suo papà: "Ho un rapporto bellissimo con lui, gli voglio tanto bene. Crescere con lui come esempio è stato bellissimo per tutta la mia vita. L’ho avuto anche da allenatore e li è stato un po’ più difficile, però ho un rapporto bellissimo con lui. Ci parliamo spesso, e facciamo anche lo stesso lavoro più o meno".

Ci racconti un aneddoto divertente sull'asta.

"Mi ricordo che ci eravamo tutti in ritiro e stavamo facendo l’asta. Stavano tutti parlando e litigando, poi mi ricordo bellissimo io sono costato tantissimo e non mi sono comprato, sono andato oltre a 100".

Qual è il nome della sua squadra?

"Matteo Pelle 32. Volevo comprarmi al Fantacalcio, ma mi ricordo che mi ha comprato il Toro Valenti. Costavo troppo e quindi mi sono detto di no, era puro hype in quel momento. In attacco ho Boga e Cambiaghi".