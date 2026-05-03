Parma, Pellegrino: "Lautaro? Lo guardavo quando ero piccolo, mi dà belle sensazioni"
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L'attaccante del Parma Mateo Pellegrino ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo dell’Inter valevole per la 35^ giornata di Serie A.
Come la state vivendo?
"Bello giocare in questo stadio, loro si giocano tanto e anche noi vogliamo fare più punti possibile".
Che campionato è stato per te?
"Sono contento, ma si può fare sempre meglio. Cerco di migliorare ogni giorno. A livello di squadra abbiamo raggiunto l'obiettivo e vogliamo crescere".
Ci tieni a fare bella figura davanti a Lautaro?
"Lo guardavo quando ero piccolo, ora sono davanti a lui. Mi fa sentire belle sensazioni".
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