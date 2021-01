Per Gazzetta.it nulla di 'esplosivo' nel referto di Valeri. Per Ibra ipotizzabile un turno di stop

Arriverà venerdì, al termine di tutte le gare valide per i quarti di finale di Coppa Italia, il referto del Giudice Sportivo in merito alla squalifica da comminare a Zlatan Ibrahimovic.

Secondo 'Gazzetta.it'. nel referto firmato dall'arbitro Valeri non dovrebbe esserci contenuti 'esplosivi' relativi agli attacchi verbali rivolti dallo svedese a Romelu Lukaku. E, inoltre, in Federcalcio non avrebbero intenzione di acquisire alcun elemento audio relativo alla rissa verbale fra i due giocatori.

Se queste indiscrezioni saranno confermate per Ibrahimovic ci sarà quindi un solo turno di squalifica a causa dell'espulsione che è arrivata per doppia ammonizione.

