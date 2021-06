Pessina è carico: "De Bruyne out? Sarebbe meglio ma lo vorrei in campo. Per fermarlo"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

vedi letture

Oggi alle 14:38 Serie A di fonte dall'inviato di TMW a Euro 2020 - da Coverciano di @marcoconterio