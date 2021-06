Piccinini: "Donnarumma-PSG, difficile Navas vada in panchina. Non escludo un prestito"

“L’unico dubbio è che farà nella prossima stagione”. Dagli studi di Sky, Sandro Piccinini ha commentato la situazione di Gianluigi Donnarumma, prossimo a legarsi al PSG: “Resterà l’anno prossimo? Mi riesce difficile immaginare che Keylor Navas, fresco di rinnovo e idolo dei tifosi, vada in panchina. Così come immaginare Donnarumma stabilmente dodicesimo. Per me un anno in prestito non è un’ipotesi da escludere”.