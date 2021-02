Piccinini: "Il Milan ha fatto a meno di Ibra. Vittoria fondamentale per l'autostima dei rossoneri"

Nel corso di Sky Calcio Club, in onda su Sky Sport, Sandro Piccinini ha fornito il suo punto di vista sulla vittoria del Milan in casa della Roma: "Ha fatto a meno di Ibrahimovic, praticamente. Si è rivisto un Milan squadra, con qualche sbavatura, un Milan che ha concesso qualcosa anche per lo spirito di questa squadra. Se c'erano dei dubbi che le sconfitte potessero pesare a livello psicologico sono stati fugati dalla partita di stasera, e questo spiega i sorrisi finali di Pioli e Maldini. Il Milan è ancora in lizza per lo Scudetto ed è a più otto sulla quinta. È una serata fondamentale dal punto di vista dell'autostima".