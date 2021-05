Piccinini: "Pirlo ha fatto il suo". Marchegiani: "Le carte in tavola non cambiano in 7 giorni"

"Pirlo ha fatto il suo, con tutti i limiti del debuttante". E' il pensiero del giornalista Sandro Piccinini, che nel corso di 'Sky Calcio Club' s'è così espresso sul futuro di Pirlo, che a questo punto - per Piccinini - potrebbe essere ancora alla Juventus.

La pensa diversamente, invece, l'ex portiere Luca Marchegiani: "Non credo che sia quest'ultima settimana a cambiare le carte in tavola. Non so se i risultati sono in linea con gli obiettivi prefissati, pensavano di andare avanti in Champions. Durante la stagione gli obiettivi sono cambiati, ma all'inizio non credo avessero messo minimamente in dubbio la qualificazione in Champions League. La stagione è salvata, però prima di prendere una decisione si mettono nel calderone tante cose", ha detto.