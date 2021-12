Pinamonti e Pirola, il rilancio da 45 milioni dell'Inter per arrivare a Scamacca. Duello con la Juve

vedi letture

Dal campo al mercato, è sempre un duello fra Inter e Juventus. Questa volta l'oggetto del contendere è l'attaccante del Sassuolo Gianluca Scamacca: per Allegri è il profilo perfetto per la sua Juventus, ma il tecnico bianconero dovrà vedersela proprio con i nerazzurri, che sono partiti in contropiede per la punta neroverde.

Valutazione

L'Inter valuta il cartellino del giocatore circa 40-45 milioni, ovvero una valutazione superiore rispetto a quella della Juventus, pronta a mettere sul piatto 35 milioni per l'ariete di Dionisi. I bianconeri vorrebbero replicare l'affare Locatelli, ovvero un pagamento dilazionato, aggiungendo magari un giocatore dell'U23 per abbassare il più possibile la quota cash. Il Sassuolo, che dopo la cessione di Boga non ha bisogno di vendere, spera di alimentare un'asta. E qui entra in scena l'Inter, pronta a giocarsi due carte importantissime.

Contropartite nerazzurre

La società di Zhang è disposta a superare quota 35 milioni, avvicinandosi ai 40-45 milioni del Sassuolo. Marotta e Ausilio hanno in mano una carta importante da giocarsi, ovvero il cartellino di Pinamonti. L'attaccante, che sta facendo molto bene ad Empoli, piace moltissimo all'a.d. neroverde Giovanni Carnevali. L'Inter valuta Pinamonti circa 20 milioni di euro. L'altro nome gradito al sassuolo è quello del difensore Pirola, oggi in prestito al Monza ma già sondato dal Sassuolo in passato. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.