Pioli: "Avremmo meritato la vittoria, con l'uomo in più dovevamo fare di più. Pari buon risultato"

vedi letture

Stefano Pioli mastica amaro dopo il 2-2 all'ultimo minuto del suo Milan in casa della Stella Rossa: "Torniamo a casa con una non vittoria che avremmo meritato ma non siamo riusciti a conquistare. In superiorità numerica bisogna fare di più e non concedere spazi alla Stella Rossa. Era la partita giusta, se avessimo portato a casa la vittoria. L'avevamo, ma non siamo stati bravi a sfruttare la superiorità numerica".

A breve tutte le parole di Pioli.