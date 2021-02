Pirlo: "Rigore netto, l'arbitro ci ha dato una spiegazione tutta sua. Ha detto che era finita"

Dopo la sconfitta contro il Porto, l'allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, commenta in conferenza stampa la gara. A partire dalle critiche legate alla costruzione dal basso: "Continuerò a chiederla perché secondo me porta vantaggi. Stasera c'è stato uno svantaggio perché è stato fatto un errore, senza giocatori di struttura davanti sarebbe inutile cercare di lanciare il pallone in avanti. Secondo me la costruzione dal basso è un vantaggio se fatta bene, un errore non può scalfire quello che stiamo facendo".

Si è dato una spiegazione all'avvio difficoltoso?

"Se dopo un minuto vai sotto di un gol in questo modo rocambolesco è normale che un po' di fiducia nei giocatori viene a mancare. Abbiamo preparato la partita in modo diverso, sapendo che loro erano molto bravi a difendersi e compatti. Se gli servi sul piatto d'argento la partita che volevano fare diventa tutto più difficile".

Nel finale sembrava esserci un rigore netto.

"È un episodio che pesa, perché mi sembra che sia un rigore netto. L'arbitro ci ha dato una spiegazione tutta sua, dicendo che era finita la gara e non era il caso di andare a rivederla. Una cosa strana, anche se è finita la partita dovresti avere il coraggio di andare a vedere".

Dybala non aveva neanche 10 minuti? Come sta?

"Non aveva neanche 5 minuti nelle gambe. Era giusto che venisse, non era in grado come non lo era neanche Morata, che a fine partita è stato male. Valuteremo nei prossimi giorni di fare qualche controllo".