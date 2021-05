Pirlo si gioca tutto all'ultima: "Non credo che la Juve deciderà in base alla gara di domani"

L’ultima di campionato sarà decisiva per il futuro di Andrea Pirlo? “Non credo che la società deciderà in base a quello che succederà domani - risponde l’allenatore della Juventus in conferenza stampa - penso che si siano fatti un’idea su quello che è successo in stagione, su ciò che è stato fatto bene e ciò che è stato fatto male. Non credo si decida in base a una partita. Spetterà a loro decidere e vedremo cosa succederà domani”.

Qui la conferenza stampa di Pirlo.