Pirlo spiega come funziona Ramsey: "Intelligente, ma ogni 2-3 partite si deve fermare"

Il problema di Ramsey in questi anni di Juve è solamente la condizione fisica? Questa una delle domande a cui ha risposto in conferenza stampa Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, alla vigilia della sfida della Sardegna Arena contro il Cagliari. "Sì, ha problemi fisici e non riesce a dare continuità alle prestazioni perché ogni 2-3 partite di deve fermare. In passato ha avuto grossi problemi che l'hanno tenuto lontano dal campo per mesi. Lui però è un giocatore talmente intelligente che quando è disponibile diventa prezioso perché sa far giocare bene la squadra e gioca bene lui. Ha soltanto questa debolezza fisica che lo costringe a restare fuori ogni tanto".

