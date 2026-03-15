Pisa, Angori: "Cremonese-Fiorentina? Non ci pensiamo, ma crediamo alla salvezza"

Il difensore del Pisa, Samuele Angori, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sfida vinta contro il Cagliari. Di seguito le sue dichiarazioni

Lo stato d'animo dello spogliatoio com'è, cosa vi siete detti?

"Ci siamo detti: 'Finalmente!'. Era da tantissimo tempo che non vincevamo, soprattutto in casa. Abbiamo fatto una grande partita, soprattutto in 10 contro 11 non era semplice, abbiamo fatto tanti minuti in inferiorità. Siamo stati bravi a segnare per mettere il distacco giusto per vincere, quando hanno fatto il 3-1 avevamo la partita in pugno".

In 10 contro 11 avete dato qualcosa in più?

"Forse questa è stata la cosa in più che ci ha fatto vincere. In tante partite arrivavamo sullo 0-0 al 75' e poi prendevamo gol uscendo dalla partita".

Le parole di Calabresi sul coraggio da avere in queste ultime partite vi ha dato una spinta?

"Sì, ha detto parole giustissime, dopo il 4-0 dalla Juventus non era semplice, anche se 4 gol forse erano eccessivi, oggi abbiamo fatto una grande partita".

Guarderete Cremonese-Fiorentina? In cosa sperate?

"Pensiamo al nostro percorso, hanno un po' di punti rispetto a noi, dobbiamo pensare solo a fare più punti possibile, la classifica non è bellissima, ma ancora ci sono 9 partite e ci crediamo".