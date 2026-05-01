Pisa, Angori al 45': "Stiamo facendo una grande partita, attenti al Lecce"
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Al rientro dagli spogliatoi, nell’intervallo di Pisa-Lecce (0-0), ai microfoni di Dazn ha parlato il centrocampista nerazzurro Samuele Angori: “Stiamo facendo una grande partita, è stato un buon primo tempo con tante occasioni. Dobbiamo rientrare bene, perché il Lecce nella ripresa spinge sempre molto più rispetto ai primi 45'”.
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