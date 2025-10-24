Pisa, Gilardino: "Non so se sono più felice o incazzato. Nzola e Cuadrado importanti"

Alberto Gilardino, tecnico del Pisa, commenta ai microfoni di DAZN il pareggio per 2-2 col Milan: "Non so se sono più incazzato per il risultato o più felice per la prestazione, in campo eravamo ordinati e avevamo la gara in pugno. Peccato per il risultato finale, ma se ce lo avessero detto prima io e i ragazzi ci avremmo creduto. Questa serata deve essere un'iniezione di coraggio e fiducia per le prossime gare".

Nzola fondamentale per la salvezza?

"E' un punto di riferimento per i ragazzi, ha un atteggiamento positivo e sta lavorando forte, adesso è in un momento molto buono di crescita. Per noi è un giocatore importante e dobbiamo essere bravi a supportarlo, per mandarlo in gol come stasera".

Un Cuadrado così fa la differenza?

"Sono giocatori importanti, come i tanti esordienti che abbiamo. Juan è arrivato anche lui da un percorso di inattività e ho dovuto gestirlo, anche per prevenire infortuni e preservarlo. Gli ho dato un minutaggio ridotto, adesso è in crescendo e avrà spazio perché nell'uno contro uno può creare presupposti per poter far male".

Serve la prima vittoria per sbloccarsi definitivamente?

"Sì, ma non deve diventare un'ossessione anche se è naturale che vogliamo ottenerla il prima possibile. Dobbiamo pensare al miglioramento costante dei ragazzi. Giovedì affronteremo un'altra grande squadra, dobbiamo farlo con la consapevolezza di chi è venuto a Milano per fare una partita del genere".