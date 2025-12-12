Pisa, Gilardino: "Concretezza e voglia di trasformare ottime gare in vittorie"

"Siamo reduci da una sconfitta che ha ci ha lasciato qualcosa, in questi mesi abbiamo fatto delle ottime prestazioni e spesso non sono arrivati i risultati sperati. Sotto il profilo dell atteggiamento non posso assolutamente rimproverare ai miei ragazzi. Stasera veniamo ad affrontare un avversario forte, ma abbiamo la consapevolezza dei nostri mezzi e in trasferta spesso abbiamo fatto bene. Guai a perdere equilibrio e ordine, spero che finalmente riusciremo a essere concreti"

Queste le dichiarazioni a DAZN di Alberto Gilardino. Ecco le formazioni ufficiali:

LECCE (4-3-3): Falcone; Ndaba, Gaspar, Gabriel, Veiga; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Camarda, Sottil. All. Di Francesco.

PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Vural, Leris; Moreo, Meister