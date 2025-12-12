Live TMW Lecce-Pisa, Gilardino: "Nulla di positivo in questa partita"

Alberto Gilardino si presenta ai microfoni della sala stampa del "Via del Mare" per commentare Lecce-Pisa.

Pisa remissivo con poco coraggio?

"Credo che non ci sia stato nulla di positivo in questa gara, squadra irriconoscibile rispetto alle ultime partite, mi assumo la responsabilità. Quando perdiamo lucidità e determinazione siamo vulnerabili. Ci saranno da fare valutazioni attente, dobbiamo voltare pagina e cercare soluzioni".

C'è delusione?

"Sono dispiaciuto più che deluso. Non c'erano state avvisaglie in allenamento. Spero sia stato un incidente di percorso, in una partita nella quale non doveva accadere. Arriviamo da due scontri diretti persi, quando non si può vincere non bisogna perdere".

Quanto hanno pesato le assenze di Nzola e Cuadrado?

"Sono due giocatori importanti, abbiamo fatto partite importanti con Meister e Moreo, stasera mi aspettavo qualcosa di più da parte di tutti. Mi assumo la responsabilità di questa sconfitta".

Quanto ha influito la prova del Lecce?

"Vittoria meritata del Lecce, se avessimo strappato il pari avrei detto che il Lecce avrebbe meritato di vincere per la partita che hanno fatto".

Che fine ha fatto il Pisa visto in altre occasioni?

"Mi auguro sia stato un incidente di percorso, stasera mentalmente non eravamo all'interno della partita".

La sconfitta col Parma ha inciso a livello psicologico?

"Non possiamo permetterci di avere paura. A inizio stagione abbiamo iper performato, ora serviranno valutazioni attente a livello tattico e di singoli. Devo trovare gli undici che possono darmi garanzie per giocarci al meglio la possibilità di mantenere la categoria".

