Pisa, mancano Nzola e Cuadrado? Gilardino: "Partite importante anche con Meister e Moreo"

Alberto Gilardino, allenatore del Pisa, dopo la sconfitta con il Lecce è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito un estratto: "Sono dispiaciuto più che deluso. Non c'erano state avvisaglie in allenamento. Spero sia stato un incidente di percorso, in una partita nella quale non doveva accadere. Arriviamo da due scontri diretti persi, quando non si può vincere non bisogna perdere".

Quanto hanno pesato le assenze di Nzola e Cuadrado?

"Sono due giocatori importanti, abbiamo fatto partite importanti con Meister e Moreo, stasera mi aspettavo qualcosa di più da parte di tutti. Mi assumo la responsabilità di questa sconfitta".

Quanto ha influito la prova del Lecce?

"Vittoria meritata del Lecce, se avessimo strappato il pari avrei detto che il Lecce avrebbe meritato di vincere per la partita che hanno fatto".