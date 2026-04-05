Pisa-Torino 0-1, le pagelle: Adams deus ex machina, nerazzurri opachi in zona gol

Risultato finale: Pisa-Torino 0-1

PISA

Semper 6 - Se si esclude un tentativo di Gineitis sventato in due tempi, vive un pomeriggio decisamente tranquillo. cede solo nel finale, ma non può nulla sul tocco ravvicinato di Adams.

Calabresi 6 - Dalla sua parte il toro spinge di più con il passare dei minuti, ma il numero 33 difficilmente si fa sorprendere e regge fino alla fine. Dall'86' Cuadrado sv.

Caracciolo 5 - Il totem della difesa nerazzurra, che però molla sul più bello. In occasione del gol, infatti, si perde Adams che insacca a porta vuota.

Canestrelli 6 - Come il resto dei compagni di reparto, gioca una partita di grande e continua attenzione concedendo davvero poco ai dirimpettai granata.

Leris 5,5 - Mette qualche buon pallone in area, ma o i compagni non si fanno trovare pronti o non si tratta di suggerimenti troppo precisi. Dall'86' Touré sv.

Hojholt 5,5 - Nella zona nevralgica del campo, del tandem schierato da Hiljemark risulta l'elemento un po' più opaco. Non migliora con il procedere del match. Dal 77' Akinsanmiro sv.

Aebischer 6,5 - Lotta su ogni pallone e si fa vedere anche in avanti, non tirandosi indietro nonostante il giallo preso nel primo tempo. Nel complesso, il migliore nella formazione di Hiljemark.

Tramoni 5 - Si divide tra centrocampo e trequarti, rimanendo abbastanza in ombra sia nella fase di rifinitura che nella lotta in mediana. Ha una chance gustosa al quarto d'ora della ripresa, ma sbaglia nettamente il servizio per il nuovo entrato Stojilkovic.

Angori 5,5 - L'inizio è di buona intraprendenza, poi cala alla distanza come fattore sulla fascia sinistra. Soffre anche la crescente spinta di Pedersen dopo l'intervallo.

Moreo 5 - Tra i più in ombra nella compagine casalinga. Anche in quelle rare occasioni in cui il Pisa attacca, quasi mai mette il piede nell'azione. Dal 58' Loyola 5,5 - Con il suo ingresso in campo, l'attacco toscano non acquista la pericolosità sperata,

Meister 5,5 - Servito poco dai compagni, ha vita durissima contro la solida difesa del Toro che infatti ne limita al meglio la pericolosità. Dal 58' Stojilkovic 6 - Dà sicuramente una scossa, creando qualche volta il panico nell'area del Toro.

Oscar Hiljemark 5,5 - E' la solita storia: il suo Pisa lotta e tiene il campo abbastanza bene, ma fatica tremendamente a buttarla dentro e alla fine paga a caro prezzo una delle poche occasioni concesse. Ora la salvezza diventa un miraggio.

TORINO

Paleari 6 - Novanta minuti sostanzialmente da spettatore non pagante, per meriti della difesa del Toro ma anche per demeriti dell'opaco attacco pisano.

Coco 6 - Difficilmente il Pisa passa nella sua zona, per via di ottime chiusure che ne fanno uno dei migliori in avvio. Qualche incertezza, invece, in più nel corso della seconda frazione di gioco.

Ismajli 6 - In mezzo all'area fa il suo dovere, peraltro senza grossi affanni. Quando prova ad impostare da dietro, lascia abbastanza a desiderare.

Ebosse 6,5 - Completa al meglio il terzetto arretrato di D'Aversa, crescendo nella ripresa come spinta e avviando la manovra del vantaggio.

Pedersen 7 - Dalla sua parte difende quelle poche volte in cui viene sollecitato. A livello offensivo, invece, ha il merito di farsi trovare pronto nella giocata che decide il match con l'assist per la rete du Adams. Dall'83' Lazaro sv.

Prati 5,5 - Gara di ordinaria gestione in mezzo al campo, senza errori grossolani ma neanche giocate particolarmente degne di nota. Più appannato dopo l'intervallo. Dal 62' Casadei 6 - Porta freschezza e fisicità al centrocampo di D'Aversa: quello che ci voleva in vista di un finale di gara teso.

Gineitis 6,5 - In un primo tempo non da ricordare per spettacolo ed estetica, è comunque l'elemento granata che crea più pericoli negli ultimi metri. Si mantiene su buonissimi livelli fino a quando resta in campo. Dall'83' Tameze sv.

Obrador 5,5 - Sono rarissime le sue discese sulla sinistra e, quando avvengono, non si chiudono spesso con la giocata giusta per servire un compagno. Rimandato.

Vlasic 6 - L'applicazione c'è, anche in fase difensiva. L'incisività dalla trequarti in avanti non è delle migliori, ma per la crescita con il procedere della contesa si merita la sufficienza.

Simeone 5,5 - Nella città dove suo padre ha iniziato la carriera in Italia, il Cholito viene sostanzialmente inghiottito dalla difesa pisana. Qualcosina in più nella ripresa, ma non è la sua giornata. Dal 72' Anjorin 6 - Crea densità in mezzo al campo, aiutando a difendere il prezioso vantaggio.

Kulenovic 5 - Fatica a duettare con Simeone, per i pochi palloni arrivati dai compagni ma anche per dei movimenti sul fronte offensivo non così azzeccati. Dal 62' Adams 7,5 - L'uomo del match e forse della salvezza granata. Con un tocco a due passi dalla porta su passaggio di Pedersen, risolve una gara complicatissima e regala 3 punti d'oro al Torino.

Roberto D'Aversa 6,5 - da quando è in panchina, è un altro Toro: non sempre bello, ma certamente efficace al punto giusto. Vittoria di titanio quella di oggi, ottenuta anche grazie ai suoi cambi.