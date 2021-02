Porto-Juve, Di Meco sulla sfida tra Pepe e Chiellini: "Due così oggi non ci sono più"

vedi letture

Gran difensore del calcio francese e ora opinionista per RMC, Eric Di Meco ha parlato a L'Equipe della sfida tra due centrali della vecchia guardia del calcio internazionale che andrà in scena stasera. Porto contro Juventus sarà anche Pepe contro Giorgio Chiellini. "La mia preferenza va per Chiellini, che non sarà mai stato elegante ma è più duro che violento. Hanno comunque segnato entrambi un'epoca, una generazione di difensori centrali. Sono due stopper all'antica, formidabili in marcatura e riconvertiti in difensori a zona. I successori non fanno più tackle, non cercano più i duelli come loro".