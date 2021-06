Possibile scambio sull'asse Parma-La Spezia: Laurini in Liguria, Provedel in Emilia

La Parma-La Spezia potrebbe essere più trafficata che mai, e non per la stagione estiva che è ormai arrivata e con il mare che richiama gli emiliani, ma per un'ipotesi di mercato, lanciata dal Secolo XIX. Il Parma, infatti, sarebbe alla ricerca di un portiere, vista la sempre più probabile cessione di Luigi Sepe, che piace in A a Genoa, Empoli e al Napoli come ruolo di vice. I crociati, tra i tanti profili, starebbero seguendo anche quello di Ivan Provedel, portiere dello Spezia che in questa stagione ha sorpreso sotto molti aspetti: arrivato in ottobre da svincolato, Provedel ha giocato quasi tutto il campionato da titolare, contribuendo alla salvezza dei liguri.

Allo stesso modo, allo Spezia piace un giocatore del Parma, il terzino destro Vincent Laurini, che andrebbe ad arricchire un reparto, quello spezzino, che in questa stagione ha avuto alcuni blackout, anche per l'inesperienza di alcuni suoi interpreti (il terzino Vignali, Salva Ferrer, Erlic ed Ismajli all'esordio in A). Nasce così l'idea di un possibile scambio tra il terzino francese e il portiere di Pordenone, per ora solo come ipotesi, ma che chissà non possa diventare realtà.