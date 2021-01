Premier League, il Wolverhampton cade in casa col WBA: nel finale in campo anche Cutrone

Subito un risultato a sorpresa nel sabato di Premier League. Il Wolverhampton cade n casa contro il West Bromwich Albion, penultimo in classifica, e adesso sono da considerare davvero in crisi. E' il secondo successo stagionale per gli uomini di Allardyce, trascinati da Pereira (doppietta) che provano così a risalire la classifica; di Ajayi l'altra rete. I Wolves erano riusciti anche a ribaltare tutto con Silva e Boly, ma nella ripresa si sono arresi. Nel finale in campo anche Patrick Cutrone, rientrato dal prestito alla Fiorentina: 11 minuti più recupero sul terreno di gioco.