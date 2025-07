Ufficiale Arias vola in Premier: il Flamengo lo cede al Wolverhampton per 22 milioni

E' arrivato l'annuncio dal Fluminense per la cessione dell'attaccante Jhon Arias - che recentemente si è messo in mostra al Mondiale per Club - al Wolverhampton.

Il club di Rio de Janeiro, in un comunicato ha rivelato di essersi riservato anche il 10% della futura rivendita. Il Wolverhampton pagherà 22 milioni di euro e l'ala firmerà un contratto quadriennale. In particolare il Fluminense riceverà 16 milioni di euro, mentre il Patriotas, club colombiano che detiene una percentuale del suo cartellino, ne riceverà 6.

Il comunicato del Fluminense

Questo il comunicato del club: "Il Fluminense FC ha completato il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista offensivo Jhon Arias al Wolverhampton Wanderers, in Inghilterra. Il club mantiene una quota del 10% nella futura cessione del giocatore colombiano. Arias terrà una conferenza stampa di addio questo sabato (19 luglio) alle 11:00 presso il Carlos Castilho Training Center.

Jhon Arias è arrivato al Fluminense nell'agosto 2021 e ha lasciato il segno nella storia del club. Con il Fluminense, ha vinto la CONMEBOL Libertadores 2023 ed è stato l'eroe della CONMEBOL Recopa 2024, segnando entrambi i gol nella vittoria per 2-0 contro l'LDU nella finale al Maracanã. Arias ha anche vinto le Coppe Carioca e Guanabara nel 2022 e nel 2023. Ha giocato 230 partite, segnato 47 gol e fornito 55 assist per il club.

Grazie alle sue prestazioni con la maglia del Fluminense, Jhon Arias è stato convocato ed è diventato uno dei giocatori chiave della nazionale colombiana.

Il Fluminense ringrazia l'atleta per la sua dedizione e professionalità e gli augura grande successo nel suo nuovo percorso".