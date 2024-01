Pres. Siviglia su Agoumé dell'Inter: "La trattativa è avanzata, ma non è ancora chiusa"

Il presidente del Siviglia, José Maria del Nido Carrasco, è intervenuto ai microfoni di DAZN alla vigilia della sfida fra i biancorossi andalusi e i biancorossi baschi dell'Athletic Club. Fra i vari temi analizzati, il nuovo numero uno del club della Liga ha parlato anche della trattativa con l'Inter per il talentoso centrocampista francese Lucien Agoumé.

"Il nostro l'allenatore è sempre più felice. Lo stesso io, ho un entusiasmo incredibile. Per quanto riguarda il mercato, ho già detto che siamo in trattativa con l'Inter per Lucien Agoumé e ad oggi questa trattativa è ancora aperta. Un po' più avanzata, ma ancora non chiusa. Il nostro tecnico ci dice che tipo di giocatori gli servono e la dirigenza mette i nomi sul tavolo. Stiamo lavorando ad acquisti e cessioni, nella speranza che queste operazioni possano divenire ufficiali nel minor tempo possibile".

Il portale spagnolo Fichajes.com aggiunge che il centrocampista classe 2002 dell'Inter avrebbe chiesto più tempo al Siviglia prima di dare una risposta definitiva sul suo possibile trasferimento a Nervión nella finestra di mercato invernale.