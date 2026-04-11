Presidenza della FIGC, Dossena: "Cambiare le persone. Del Piero un ottimo candidato"

Momento non facile per il nostro calcio. Dopo l'eliminazione dal Mondiale, o meglio dopo la terza mancata qualificazione di fila, il mondo del pallone si interroga su quali possono essere le vie d'uscita da questa brutta situazione. Sulla questione è stato interrogato dall'edizione odierna di Tuttosport Beppe Dossena: "Intanto cambiando le persone. Continuerebbero a far scorrere l'acqua come è accaduto finora: solo cambiando gli uomini arriveranno nuove idee".

E per la presidenza della FIGC è stato chiesto se il nome di Malagò gli piace: "Dico solo che poche persone nel mondo dello sport hanno restituito rispetto agli atleti come ha fatto lui. Di recente ho sentito il presidente del Pisa dire che rabbrividisce all’idea di un ex calciatore al vertice della Figc: io penso che si debba vergognare e che debba rispettare la nostra storia. Noi le maglie ce le siamo sudate, lui ha comprato un club: c’è una bella differenza. Sono io a rabbrividire che ci sia una persona del nostro mondo che ci manchi di rispetto in quella maniera".

L'ex Sampdoria e Torino in passato ha fatto il nome di Alessandro Del Piero: "Ma perché non l’hanno candidato le componenti tecniche? Sarebbe un ottimo candidato chiunque lo proponesse, ma non è stato fatto".