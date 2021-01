Primo gol di Kalinic con l'Hellas Verona: 1-0 sul Crotone al 16'

Si sblocca la partita del Bentegodi al minuto 16, con il primo gol in maglia Hellas Verona per Nikola Kalinic. Conduzione palla di Barak sulla trequarti e palla servita filtrante in area di rigore per Kalinic che, lasciato solo, incrocia con il destro e non lascia scampo a Cordaz con una conclusione in diagonale potente che si insacca all'angolino. Verona avanti, il Crotone deve rincorrere l'1-0 scaligero.