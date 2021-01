probabili formazioni Tutte le ultime sul 18° turno di A, LIVE! Ribey c'è, anche Pezzella recuperato

Con le fatiche della Coppa Italia alle spalle, per la Serie A è di nuovo tempo di campionato: archiviato il primo turno infrasettimanale e con il Milan sempre a guardare tutti dall'alto in basso, per le venti squadre di massima divisione un weekend molto dilatato, che inizia col derby di Roma e prosegue fino al match tra Cagliari e rossoneri di lunedì sera. Di seguito tutte le formazioni delle dieci gare in programma, con le ultime dai campi raccolte dai nostri inviati:

LAZIO-ROMA - Stadio Olimpico, venerdì 15 gennaio, ore 20:45

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile.

Allenatore: Simone Inzaghi.

​ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Dzeko.

Allenatore: Fonseca.

BOLOGNA-VERONA - Stadio Dall'Ara, sabato 16 gennaio, ore 15:00

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

Allenatore: Mihajlovic.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic.

Allenatore: Juric.

TORINO-SPEZIA - Stadio Grande Torino, sabato 16 gennaio, ore 18:00

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Segre, Linetty, Rodriguez; Verdi, Belotti.

Allenatore: Giampaolo.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Chabot, Terzi, Marchizza; Estevez, Agoumé, Pobega; Agudelo, Piccoli, Gyasi.

Allenatore: Italiano.

SAMPDORIA-UDINESE - Stadio Luigi Ferraris, sabato 16 gennaio, ore 20:45

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Silva, Ekdal, Damsgaard; Verre; Keita Balde.

Allenatore: Ranieri.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Larsen, De Paul, Walace, Mandragora, Zeegelaar; Pereyra; Lasagna.

Allenatore: Gotti.

NAPOLI-FIORENTINA - Stadio Maradona, domenica 17 gennaio, ore 12:30

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.

Allenatore:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Bonaventura, Ribery; Vlahovic.

Allenatore: Prandelli.

CROTONE-BENEVENTO - Stadio Scida, domenica 17 gennaio, ore 15:00

CROTONE (3-4-1-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Pereira, Vulic, Zanellato, Eduardo; Messias; Simy, Riviere.

Allenatore: Stroppa.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò, Maggio, Glik, Tuia, Barba; Ionita, Dabo, Hetemaj, Improta, Insigne; Lapadula.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

SASSUOLO-PARMA - Mapei Stadium, domenica 17 gennaio, ore 15:00

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Defrel, Traoré, Boga; Caputo.

Allenatore: De Zerbi.

PARMA (4-3-3): Sepe; Busi, Sohm, Alves, Pezzella; Kucka, Brugman, Kurtic; Mihaila, Cornelius, Gervinho.

Allenatore: D'Aversa.

ATALANTA-GENOA - Gewiss Stadium, domenica 17 gennaio, ore 18:00

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata.

Allenatore: Gasperini.

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Masiello; Zappacosta, Lerager, Badelj, Zajc, Criscito; Destro, Shomurodov.

Allenatore: Ballardini.

INTER-JUVENTUS - Stadio Meazza, domenica 17 gennaio, ore 20:45

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

Allenatore: Conte.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Frabotta; Chiesa, Rabiot, Bentancur, Ramsey; Morata, Ronaldo.

Allenatore: Pirlo.

CAGLIARI-MILAN - Sardegna Arena, lunedì 18 gennaio, ore 20:45

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Oliva, Marin; Nainggolan, Joao Pedro, Sottil; Simeone

Allenatore: Di Francesco.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Tonali, Kessié; Castillejo, Diaz, Hauge; Ibrahimovic.

Allenatore: Pioli.