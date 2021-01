Le pagelle del Sassuolo - Djuricic toglie le castagne dal fuoco, Caputo non brilla. Male Traoré

Sassuolo - Parma 1-1

Marcatori: 37’ Kucka (P), 94' rig. Djuricic (S)

Consigli 6 - Non può fare nulla sul gol di Kucka, poi per il resto della partita non subisce molti tiri verso lo specchio della porta.

Toljan 5,5 - Sulla fase offensiva nulla da dire, ma quando deve difendere concede troppo: chiude bene su Pezzella, ma lascia troppo spazio sulla corsia di competenza. (Dal 46’ Muldur 6 - Buon approccio alla sfida, si rende pericoloso in diverse occasioni).

Chiriches 5 - Subito ammonito dopo 40’’ di gioco per un intervento pericoloso, sbaglia anche sulla rete del Parma. Troppe sbavature, rallenta la manovra in fase di costruzione.

Ferrari 6,5 - Rispetto al compagno di reparto è sicuramente più concreto. Si propone per far girare il pallone, si concede qualche rischio quando c’è da velocizzare il possesso. Nel finale conquista il calcio di rigore decisivo.

Kyriakopoulos 6 - Rispetto al compagno di reparto è più propositivo, anche se Grassi e Busi coprono bene la corsia. Sfiora il gol, ma la traversa gli impedisce di esultare. (Dal 71’ Rogerio 5,5 - Non entra bene in campo, nel finale rischia di combinare la frittata con un fallo inutile su Grassi).

Magnanelli 5,5 - Intercetta diversi palloni di testa, ma manca soprattutto in fase di impostazione. Quando il Parma alza il pressing il numero 4 neroverde va in difficoltà. (Dal 59’ Djuricic 7 - Avrà un carattere particolare, ma De Zerbi lo mette in campo e lui risponde presente, trasformando il rigore nel finale).

Ayhan 5 - In confusione durante tutto il match: nel primo tempo rischia prima col fallo di mano, poi con un retropassaggio inutile. Può fare sicuramente di più.

Defrel 5,5 - Tanto movimento tra le linee, spesso si accentra con un unico risultato: pesta i piedi a Caputo. Nel secondo tempo spaventa Sepe, ma il portiere del Parma si oppone.

Lopez 5,5 - Inizia abbassandosi troppo per prendere il pallone, ma sulla giocata che porta al gol di Caputo - poi annullato - fa un gran movimento. Compie un paio di falli inutili al limite dell'area.

Traorè 5,5 - Va a folate, quando si accende diventa pericoloso. manca la costanza nella prestazione, il Parma gli prende le misure e lui non riesce più a rendersi pericoloso. (Dall’86’ Raspadori s.v.).

Caputo 5,5 - Prova sempre il movimento in area di rigore, trova anche il gol: il Var annulla la rete, da quel momento in poi si incupisce e non si fa più vedere. (Dal 71’ Haraslin 6 - Buon approccio alla sfida, si muove molto e non dà mai punti di riferimento).

Roberto De Zerbi 6 - Questa volta viene salvato dai cambi, ma manca la concentrazione. Non snatura mai la squadra, ma in partite simili scelte di questo tipo possono costare parecchio.