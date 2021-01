Le pagelle dell'Atalanta - Ilicic pensa a protestare, male anche Malinovsky. Gollini si esalta

Atalanta - Genoa 0-0

Gollini 6,5 - Se l’Atalanta porta a casa un punto è grazie al numero 95. Bene in diverse occasioni, chiude la porta a doppia mandata soprattutto nel primo tempo.

Toloi 6 - In difesa non ha molto lavoro da svolgere, in attacco sfiora in due occasioni la rete. Ci prova anche nel finale, ma non riesce a sfruttare i traversoni che spiovono in area.

Palomino 5,5 - Il duello con Shomurodov è senza esclusione di colpi. L’attaccante rossoblù gli rende la vita complicata, l’argentino commette un paio di leggerezze pericolose. Si fa perdonare parzialmente con una sortita offensiva che porta al corner.

Djimsiti 6 - Gara di sacrificio, si butta in avanti per fare l’attaccante aggiunto. Un solo errore di posizionamento nel primo tempo, ma nulla di particolarmente grave.

Hateboer 6,5 -Bene in entrambe le fasi, nella prima frazione non preme sull’acceleratore visto il poco spazio. Nella ripresa spara sul palo un destro violentissimo. (Dall’ 88’ Maehlel s.v.).

De Roon 6,5 - Uno dei migliori in casa nerazzurra. Gioca con intelligenza e blocca diverse ripartenze pericolose. Da applausi il destro al volo con cui sfiora l'eurogol.

Freuler 6 - Ripulisce parecchi palloni, nonostante la fisicità del centrocampo del Grifone alza il muro e prova a costruire dal basso. I compagni però non lo aiutano.

Gosens 6,5 - Sfonda poco perché dalle sue parti c’è Zappacosta, ma nella ripresa trova maggiore spazio e diventa determinante. Tanti affondi, ma spesso i compagni non lo seguono.

Malinovskyi 5 - Il primo rischio sul primo pallone toccato può andar bene, ma da quel momento in poi l’ucraino forza troppo la giocata. Dopo l’ennesimo errore Gasperini lo sostituisce. (Dal 65’ Miranchuk 6,5 - Si conquista subito il calcio di punizione, dà maggiore linfa vitale all'attacco orobico).

Ilicic 5 - Dribbling, ricamo, tocco in più e palla persa. Sistematicamente. Pensa più a protestare che a giocare, come nel finale: cerca il gol, ma è troppo nervoso. (Dall’ 88’ Lammers s.v.).

Zapata 5 - Tocchi imprecisi e tanti errori. La giocata di forza nel primo tempo rimane l’unica giocata della partita, si divora un gol a due passi da Perin. Non è in serata, si vede già dai primi tocchi. (Dal 57’ Muriel 5,5 - Ha un paio di occasioni ma non le sfrutta. Troppo leggero, in una partita simile serve maggior lucidità).

Gian Piero Gasperini 5,5 - Questa volta i cinque cambi non vengono sfruttati a dovere. Squadra spenta, il tecnico di Grugliasco manca soprattutto nella seconda parte di gara.