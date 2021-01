Le pagelle del Benevento - Giornataccia per la difesa, Lapadula non segna più

Crotone-Benevento 4-1

Marcatori: 4'pt aut.Glik, 20'st e 9'st Simy, 20'st Vulic, 39'st Iago Falque

Montipò 5,5 - Otto gol subiti nelle ultime due partite, una media sicuramente diversa rispetto a quella super avuta tra novembre e dicembre. Non ha colpe, sia chiaro, nel finale rischia però di causare il 5-1 con una uscita fuori tempo.

Improta 5 - Messias è cliente scomodissimo, dalle sue parti ci sono sovrapposizioni continue e va a vuoto. Dopo tante prestazioni di livello è arrivata una giornata nera, da condividere con i suoi compagni di reparto. (Dal 32’st Iago Falque 6 - Entra bene, lo dimostra con un paio di giocate interessanti sulla fascia. Segna il gol della bandiera anche grazie ad una deviazione decisiva).

Glik 4 - Era stato il muro della retroguardia sin dalla prima giornata, gli si può perdonare una domenica negativa sotto tutti i punti di vista. Un autogol, l’assist involontario per Simy, il rischio rosso per proteste e tanti errori in marcatura.

Tuia 5 - Sicuramente fa meno errori di Glik, sull’1-0 reclama per la mancata concessione di un rigore. Primo tempo sufficiente, naufraga nella ripresa. (Dal 32’st Caldirola 6 - Ormai la partita era finita, ma quanto sarà importante per il Benevento recuperarlo in pieno. Buoni un paio di anticipi in bello stile su Simy).

Barba 5 -Sale in ritardo sulla rete del 3-0 che chiude la partita, almeno in tre circostanze sbaglia il retropassaggio e avvia le ripartenze del Crotone.

Ionita 4,5 - Né carne, né pesce. Sempre fuori posizione, mai pronto a raddoppiare sulle mezzali del Crotone che sbucano da tutte le parti. Forse avrebbe bisogno di rifiatare. (Dal 25’st Tello 5 - Scampoli di partita dopo tanti infortuni, non incide).

Dabo 4,5 - Doveva sostituire Schiattarella e il compito era difficile già a priori, ma nessuno si aspettava una prova così negativa. Sbaglia tutto quello che poteva sbagliare, mostrando anche un certo e incomprensibile nervosismo.

Hetemaj 5,5 - Ultimo ad arrendersi, unico ad incarnare lo spirito battagliero del suo allenatore. Sfiora l’eurogol con una sforbiciata da album Panini, Cordaz gli dice di no con un prodigio.

Insigne 5,5 - Ha una grandissima occasione a tu per tu con il portiere, ma gli calcia addosso. Poi esce per infortunio, si spera nulla di grave. (Dal 31’pt Caprari 5 - Cambiare una partita del genere era difficile, ma l’impatto è stato negativo. Calcia malissimo una punizione dal limite).

Sau 4,5 - Sperava di battere il suo record personale e di segnare il terzo gol consecutivo, ma non ha quasi mai avuto occasioni per rendersi pericoloso. Mezzo voto in meno per un cartellino rosso subito dopo la sostituzione. Ingenuità che non ti aspetti da un giocatore così esperto e corretto. (Dal 20’st Di Serio 5 - Sta aumentando il suo minutaggio, anche giornate del genere servono per fare esperienze. Ha una buona occasione per timbrare il cartellino, viene anticipato con un miracolo dal diretto avversario).

Lapadula 4,5 - L’astinenza inizia ad essere troppo lunga per chi dovrebbe trascinare il Benevento a suon di gol. Ha una occasione praticamente a porta vuota, calcia sui cartelloni pubblicitari.

Allenatore Inzaghi 5 - La squadra si salverà senza problemi e mantiene il +8 anche dopo la batosta di oggi. Non ha colpa se gli attaccanti sbagliano tante occasioni, ma la difesa sta iniziando a subire gol come accadeva nella prima parte della stagione.