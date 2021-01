Le pagelle del Bologna: Soriano a tutto campo, Tomiyasu insuperabile. Davanti manca cattiveria

Skorupski 6,5: Chiamato in causa raramente si disimpegna bene nelle uscite, anche di testa. Decisivo su Kalinic a metà ripresa.

De Silvestri 6: Molto bloccato, spesso quasi centrale di destra, gioca una gara attenta e senza grandi sbavature.

Danilo 6: Lascia al compagno di reparto la marcature di Kalinic e si dedica a raddoppi e chiusure sugli inserimenti dei centrocampisti. Attento, preciso con qualche intervento evitabile vista la sua esperienza.

Tomiyasu 7: Tiene a bada Kalinic in maniera perfetta. Sempre in anticipo sia sulle palle alte sia su quelle rasoterra.

Dijks 6,5: Sembra tornato il trattore visto all'inizio della sua esperienza in Italia. Gli infortuni sono alla spalle e Mihajlovic può contare su un'ala aggiunta di gran gamba.

Schouten 7: Gioca semplice, rompendo le azioni degli avversari e recuperando una marea di palloni. Ottima protezione a una difesa che in questa stagione ha concesso troppo. Si riprende bene dopo l'errore di Genova.

Dominguez 6,5: Ottima prova dell’argentino che alterna lanci illuminanti a inserimenti interessanti negli spazi aperti da Barrow. Si fa vedere anche al tiro senza grande fortuna. Ma appare in netta crescita. Dal 74° Svanberg 6: Va anche vicino al gol. Dimostra di saper entrare subito in partita.

Orsolini 6,5: Segna il gol trasformando con freddezza il rigore. Ma prima si era mangiato il vantaggio sparando su Silvestri. Si accende a tratti e quando lo fa sono dolori, ma manca di un po' di freddezza quando si tratta di concludere. dal 74° Skov Olsen 6: Dà una mano in mezzo al campo e si rende pericoloso in avanti. Buon ingresso il suo, ma anche lui poco cattivo.

Soriano 7: Gioca da mediano e poi lo trovi come centravanti. Va per vie centrali, ma poi svaria per dialogare con tutti. Conquista un rigore con esperienza e bravura. Non si arrende mai ed è ancora una volta l'anima della squadra.

Vignato 6: Duetta con Dijks sulla sinistra e crea quasi sempre superiorità. Tanta corsa, buona intelligenza tattica, ma manca ancora di freddezza. Si farà. dall’82° Sansone sv: Torna in campo e aiuta la squadra.

Barrow 6: Tantissima corsa svariando sul fronte offensivo e aprendo varchi ai compagni. Ma non è cattivo negli ultimi 16 metri dove troppo spesso fa quel tocco in più che permette alla difesa di chiuderlo. Non è un centravanti e si vede. Dal 74° Palacio 6: Fa rifiatare Barrow e tiene alta la squadra nel finale.

Mihajlovic 6,5: Nel primo tempo la squadra è quasi perfetta nei meccanismi, ma poi cala alla distanza e alla fine rischia qualcosa. Si arrabbia, giustamente, coi suoi per la mancanza di cattiveria in alcune situazioni offensive. Con una prima punta vera il Bologna sarebbe più in alto e il mister dovrebbe strigliare meno i suoi.