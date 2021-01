Le pagelle del Parma - Ingenuità di Busi nel finale, Kucka uomo ovunque. Pezzella da applausi

vedi letture

Sassuolo - Parma 1-1

Marcatori: 37’ Kucka (P), 94' rig. Djuricic (S)

Sepe 6,5 - Nel primo tempo i guantoni si sporcano poco, nella ripresa è attento sulle giocate neroverdi. Un paio di parate interessanti come quella su Defrel, sul rigore non può fare nulla.

Busi 5,5 - Gioca con grandissima attenzione, ma nel finale commette un'ingenuità clamorosa: fallo su Ferrari e calcio di rigore per il Sassuolo. I tre punti avrebbero dato maggiore sicurezza.

Iacoponi 6,5 - D'Aversa lo recupera all'ultimo minuto, lui risponde presente e mette in campo una prestazione di sacrificio ed esperienza. Tiene fino alla fine, soprattutto sui palloni che spiovono in area.

Dierckx 6 - Buona personalità per il classe 2003: non paga l'esordio, gestisce bene le giocate dei padroni di casa. Concede qualcosa, ma nel complesso gioca una buonissima gara.

Pezzella 7 - È in giornata e si vede dalle prime sovrapposizioni. Sfiora il gol con un ottimo inserimento, poi confeziona l’assist per la rete di Kucka. (Dal 74’ Ricci 6 - Entra bene in campo, tocca pochi palloni ma riesce a non soffrire la pressione del Sassuolo).

Grassi 6,5 - Nonostante la prova difensiva nel finale si permette anche di ripartire, sfiora il gol con una gran conclusione dalla distanza. (Dall’86’ Sohm s.v.).

Brugman 5,5 - Si fa vedere poco rispetto ai compagni, anche se non manca nell’impegno e nella concentrazione. Commette un paio di leggerezze evitabili. (Dall’86’ Cyprien s.v.).

Kurtic 6 - Un po’ fuori dal gioco nei primi minuti, poi aumenta il ritmo e riesce a gestire bene il centrocampo neroverde. Unica nota di demerito, manca negli inserimenti.

Kucka 7,5 - Dopo pochi secondi lo fasciano per via della scarpata in testa presa da Chiriches, ma nonostante tutto va su tutti i palloni e segna anche un gran gol. Coraggioso su ogni contrasto, non si ferma mai.

Cornelius 6 - Non viene servito moltissimo, si vede anche dalle poche palle gol che crea. Fa reparto da solo e lotta parecchio tra le linee, un lavoro utilissimo per tutta la squadra.

Gervinho 6 - Un paio di accelerazioni da segnalare, nulla di più. Si sacrifica come tutti i compagni, in fase difensiva sporca diversi palloni che permettono ai suoi di rifiatare.

Roberto D'Aversa 6,5 - Mezzo voto in più per come schiera una squadra falcidiata dagli infortuni. Peccato per i due punti persi, ma la linea è stata tracciata: ora bisogna ripartire di nuovo per rimanere in serie A.