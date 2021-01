Le pagelle del Cagliari - Serata rossa e nera per Lykogiannis, Sottil dà la sveglia ai suoi

vedi letture

Cragno 6 - Sul rigore non intuisce, sul secondo gol non si aspettava il tiro in porta. Risponde presente in altre occasioni, salvando il risultato ed evitando un passivo maggiore. Se il Cagliari resta in gara fino alla fine è anche merito del portiere rossoblù.

Zappa 5,5 - Non è in difficoltà come il compagno di reparto sul lato opposto, ma soffre comunque i movimenti di Hauge e Ibrahimovic. Si fa vedere in attacco sopratutto nella parte finale del match. (Dal 79’ Pavoletti s.v.).

Godin 5 - Duello senza esclusione di colpi con Ibrahimovic, ma l’uruguagio sbaglia nel momento peggiore: Ibra scappa, lui non lo segue. Risultato? Palla in rete e 2-0 Milan.

Ceppitelli 5,5 - Insieme al collega non fa una bella figura, lascia troppi spazi soprattutto nel primo tempo. Poca lucidità nel momento chiave della sfida, mezzo voto in più per le occasioni create su calcio piazzato.

Lykogiannis 4,5 - Serata nera per la prestazione e da matita rossa, proprio come i colori della squadra ospite. Prima frana su Ibrahimovic in area, poi non si alza al momento giusto e tiene in gioco lo svedese. Errori decisivi che condannano la compagine sarda al sesto ko di fila.

Marin 6 - Tanto movimento, aiuta spesso Zappa in fase di copertura. Non dà punti di riferimento tra i reparti, ma i compagni lo servono poco. Uno dei pochi a raggiungere la sufficienza.

Nainggolan 5,5 - Un bel po' di corsa, anche un paio di conclusioni non andate a buon fine. Si piazza davanti la difesa, ma manca lo spunto dei tempi migliori. Può e deve migliorare.

Duncan 5,5 - Inizia con un retropassaggio rischioso, Cragno salva tutto con un rinvio lungo. Non scende in campo da due mesi e si vede soprattutto nelle giocate più elementari. (Dal 69’ Oliva 6 - Buon approccio alla sfida, fa densità e dà maggiore copertura ai suoi).

Pereiro 5,5 - Nel primo tempo è l’unico che prova a combinare qualcosa, ma le sue giocate portano soltanto a un paio di corner. A inizio ripresa Di Francesco scombina i piani tattici e lo richiama in panchina. (Dal 57’ Sottil 6,5 - Il migliore dei suoi, entra in campo e dà la scossa alla manovra. Diaz lo stende in area, ma l'arbitro lascia correre).

Joao Pedro 6 - Partita dai due volti. Nella prima metà di gioco fa fatica, soprattutto col doppio treuartista. Con l’ingresso di Sottil cambia passo e i rossoblù tornano di nuovo ad essere pericolosi.

Simeone 5,5 - Si vede pochissimo, lo servono ancor meno. Prova a crearsi lo spazio, ma i difensori rossoneri lo seguono senza concedergli nulla. Nella ripresa si divora l’unica palla gol della sua partita. (Dall’80’ Cerri s.v.).

Eusebio Di Francesco 5 - Così proprio non va. La squadra non ha grinta, il 4-3-2-1 è più per non prenderle che per darle. Prova a mettere peso in attacco soltanto nel finale e con l'uomo in più, male soprattutto nella gestione dei cambi.