Le pagelle del Torino - Verdi impreciso, Sirigu salva. Il Buongiorno non si vede dal mattino

TORINO - SPEZIA 0-0

Sirigu 6,5 - Doppio intervento nel primo tempo a chiudere lo specchio, uno dei migliori in casa granata. Per il resto del match si fa trovare sempre pronto.

Izzo 5,5 - Non inizia col piede giusto, il possesso palla è lento e prevedibile. Si fa scappare Gyasi, per sua fortuna l’esterno ospite non trova il gol. (Dal 46’ Zaza 5,5 - Il termine adatto per poter fotografare la prestazione è uno solo, sfiducia. Lo servono poco, lui non fa nulla per farsi trovare tra le linee).

Bremer 6 - Lo Spezia lo costringe a impostare per vie centrali, lui soffre e rallenta la manovra. Bene in chiusura, ma spesso concede troppo.

Buongiorno 5,5 - Ingaggia un bel duello con Piccoli, ma in alcune situazioni lascia troppo spazio all’attaccante scuola Atalanta. Serve maggiore personalità in partite complicate come questa. (Dal 46’ Lyanco 6 - Salvataggio clamoroso su Piccoli nel finale, l’approccio alla sfida è sicuramente migliore rispetto ai propri compagni).

Singo 6,5 - Gioca in maniera intelligente, si propone spesso in fase offensiva. Nella ripresa Giampaolo lo abbassa, ma il risultato non cambia.

Segre 5,5 - Esordio da titolare timido e contratto, con troppi palloni sbagliati. Poca fisicità, tanta sofferenza: rimandato a febbraio.

Lukic 5 - L’atteggiamento è totalmente lontano dallo spirito granata. Tocchi morbidi e poco decisi, lo Spezia ci va a nozze.

Linetty 5,5 - Si fa vedere molto soprattutto nel primo tempo. Accelera in un paio di occasioni e si prende il rischio, ma nella ripresa la musica cambia: cala col passare dei minuti, gli errori aumentano esponenzialmente.

Murru 5 - Non brilla moltissimo. Sfonda poco sulla corsia di competenza, non si rende mai pericoloso durante tutto il match. (Dal 72’ Ansaldi 6 - Entra in campo e il Toro inizia ad essere pericoloso. Nel finale colpisce il palo).

Verdi 5 - Inizia con un tocco impreciso, prosegue con tanti sbagli e giocate poco convincenti. Un paio di di tiri in porta non cancellano la prestazione insufficiente. (Dal 76’ Gojak 5,5 - Entra scarico e poco convinto, come il calcio di punizione sprecato a pochi minuti dal termine).

Belotti 6 - Lotta e si muove in avanti come al solito. Non ha molte occasioni, predica nel deserto. Fa di tutto per farsi servire, ma spesso si abbassa a centrocampo pur di toccare un pallone.

Marco Giampaolo 5 - Era l'ultima occasione, i bonus adesso sono finiti. Ennesima prestazione opaca, i meccanismi si inceppano sempre di più. Bisogna cambiare assolutamente pagina, anche perché la panchina traballa.